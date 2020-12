Tragedia a Fonte Nuova: si chiude in auto e tenta il suicidio sparandosi (Di martedì 8 dicembre 2020) Tragedia a Fonte Nuova in via delle Mimose nella serata di ieri, 7 dicembre, quando un uomo ha tentato il suicidio con un colpo di pistola. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il 48enne dopo aver parcheggiato la sua auto abbia compiuto il folle gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monterotondo che hanno prontamente allertato i soccorsi. Ora l’uomo si trova al San Giovanni in fin di vita. Ancora da accertare le cause del gesto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020)in via delle Mimose nella serata di ieri, 7 dicembre, quando un uomo hato ilcon un colpo di pistola. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il 48enne dopo aver parcheggiato la suaabbia compiuto il folle gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monterotondo che hanno prontamente allertato i soccorsi. Ora l’uomo si trova al San Giovanni in fin di vita. Ancora da accertare le cause del gesto. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, tragedia a Fonte Nuova: si chiude in auto e tenta il suicidio sparandosi - effedi09 : @AnnaAielloama @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @matteosalvinimi @Antonio_Tajani Fonte Report??? ?????????? ahhh no aspet… - White_artemis0 : @goodzyears Invece che dare la colpa alla femministe che non c'entrano nulla perché mai non citi una fonte dove si… - MarsAckerman : 1)fonte affidabile su questa notizia? Link? Non ne ho sentito parlare. 2) Qualora fosse vero fai pena abbastanza pe… - VincPO : @stanzaselvaggia La priorità non è lo sci. Ma abbia l’onestà di capire che gente che di questo vive tutto l’anno po… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Fonte Tragedia al motorally: tra Alà dei Sardi e Monti perde la vita una ragazza di 18 anni La Nuova Sardegna Tragedia a Fonte Nuova: si chiude in auto e tenta il suicidio sparandosi

Tragedia a Fonte Nuova in via delle Mimose nella serata di ieri, 7 dicembre, quando un uomo ha tentato il suicidio con un colpo di pistola. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il 48enne dopo ...

FONTE NUOVA – Parcheggia la macchina e si spara un colpo con la pistola

Tragedia ieri sera a Tor Lupara. Un uomo di circa quarant'anni si è sperato con una pistola e si è tolto la vita in macchina nei pressi ...

Tragedia a Fonte Nuova in via delle Mimose nella serata di ieri, 7 dicembre, quando un uomo ha tentato il suicidio con un colpo di pistola. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il 48enne dopo ...Tragedia ieri sera a Tor Lupara. Un uomo di circa quarant'anni si è sperato con una pistola e si è tolto la vita in macchina nei pressi ...