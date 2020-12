The Mandalorian diventerà mai un videogioco? È il sogno del director di God of War, Cory Barlog (Di martedì 8 dicembre 2020) In moltissimi hanno amato e amano The Mandalorian e già qualcuno in passato aveva ipotizzato un possibile videogioco dedicato alla popolare serie Star Wars. Ebbene, tra coloro che vorrebbero un titolo ispirato alla serie TV, figura anche Cory Barlog, il director di God of War. Barlog ha recentemente pubblicato su Twitter la sua idea di come potrebbe essere un gioco con protagonista il cacciatore di taglie. La presentazione di Barlog per il videogioco The Mandalorian è fondamentalmente quello che vi aspettereste. Lo sviluppatore vede l'ipotetico titolo come una "grande avventura per giocatore singolo" con "una forte attenzione allo sviluppo del personaggi e decisioni apparentemente impossibili con cui lottare". Oltre a questo, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) In moltissimi hanno amato e amano Thee già qualcuno in passato aveva ipotizzato un possibilededicato alla popolare serie Star Wars. Ebbene, tra coloro che vorrebbero un titolo ispirato alla serie TV, figura anche, ildi God of War.ha recentemente pubblicato su Twitter la sua idea di come potrebbe essere un gioco con protagonista il cacciatore di taglie. La presentazione diper ilTheè fondamentalmente quello che vi aspettereste. Lo sviluppatore vede l'ipotetico titolo come una "grande avventura per giocatore singolo" con "una forte attenzione allo sviluppo del personaggi e decisioni apparentemente impossibili con cui lottare". Oltre a questo, ...

