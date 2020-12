Silvio Berlusconi videochiama Fedez e la Ferragni: "Complimenti per l'Ambrogino" (Di martedì 8 dicembre 2020) Francesca Galici Silvio Berlusconi ha chiamato Chiara Ferragni e Fedez per congratularsi con loro per il riconoscimento dell'Ambrogino d'oro 2020 Nonostante il momento particolare vissuto dall'Italia e dalla Lombardia, Milano non ha voluto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna dell'Ambrogino d'oro, che come ogni anno si è svolta a Palazzo Marino nel giorno di Sant'Ambrogio, il 7 dicembre. Quest'anno l'evento ha avuto un'ampia eco mediatica perché una delle onoreficenze è stata attribuita ai Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono stati omaggiati del prezioso riconoscimento per il loro contributo importante durante la prima fase dell'epidemia di coronavirus. Oggi, il presidente Silvio ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Francesca Galiciha chiamato Chiaraper congratularsi con loro per il riconoscimento dell'd'oro 2020 Nonostante il momento particolare vissuto dall'Italia e dalla Lombardia, Milano non ha voluto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna dell'd'oro, che come ogni anno si è svolta a Palazzo Marino nel giorno di Sant'Ambrogio, il 7 dicembre. Quest'anno l'evento ha avuto un'ampia eco mediatica perché una delle onoreficenze è stata attribuita ai Ferragnez. Chiarasono stati omaggiati del prezioso riconoscimento per il loro contributo importante durante la prima fase dell'epidemia di coronavirus. Oggi, il presidente...

fanpage : Silvio Berlusconi dice sì al vaccino anti - covid. - FratellidItalia : #FratellidItalia ringrazia gli alleati di Forza Italia, in particolare Silvio Berlusconi, per averci seguito sul te… - fattoquotidiano : E sì che di conflitti di interessi se ne intende, data la lunga militanza al fianco di Silvio Berlusconi [di Ilaria… - bologninistefan : Sono certo che, a breve, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni troveranno il miglior #candidato Sindac… - SimoneCosimi : RT @FerdinandoC: Silvio fa davvero sul serio nel suo posizionamento per diventare Presidente della Repubblica. -