Sci alpino | Santa Caterina | consacrazione per Odermatt Pinturault e Kristoffersen | ora o mai più

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di scimaschile è sempre più imprevedibile. I soliti noti in realtà non lo sono quasi mai, a ogni gara si rischia di cambiare opinione e/o pronostici. La domanda resta: chi è il favorito per la sfera di cristallo generale? Al momento, non c’è un nome sicuro, anche perché finché non inizieranno le gare di velocità non potremo avere le idee chiare e sorprese non sono da escludere, in questo senso, nonostante il calendario sbilanciato a favore dello slalom. Certo, il lungo weekend più lunedì, di, qualche indicazione l’ha data. La località lombarda è tra l’altro un po’ il centro di gravità dello sciin questo momento. A casa di Deborah Compagnoni sono infatti appena sbarcate, direttamente da St. Moritz, dove sono rimaste fino a domenica per lavorare esclusivamente a livello ...