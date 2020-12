Pronti i negazionisti contro Margaret Keenan dopo il vaccino Pfizer Covid in Inghilterra: “Una cavia” (Di martedì 8 dicembre 2020) Si chiama Margaret Keenan ed è la prima donna che, oggi 8 dicembre, ha usato il vaccino di Pfizer contro il Covid in Inghilterra, il primo ad essere approvato dalle autorità. Una svolta cruciale per tutto il sistema sanitario mondiale, in attesa che le prime dose arrivino anche in Italia. Come si poteva facilmente immaginare, dopo le prime reazioni alle bufale riguardanti Bill Gates sull’argomento, come quella che vi abbiamo riportato il mese scorso, possiamo concentrarci sull’approccio alla notizia da parte dei no vax. Fino ovviamente ad arrivare ai complottisti e ai negazionisti. Cosa dicono i negazionisti in Italia a Margaret Keenan dopo il vaccino ... Leggi su bufale (Di martedì 8 dicembre 2020) Si chiamaed è la prima donna che, oggi 8 dicembre, ha usato ildiilin, il primo ad essere approvato dalle autorità. Una svolta cruciale per tutto il sistema sanitario mondiale, in attesa che le prime dose arrivino anche in Italia. Come si poteva facilmente immaginare,le prime reazioni alle bufale riguardanti Bill Gates sull’argomento, come quella che vi abbiamo riportato il mese scorso, possiamo concentrarci sull’approccio alla notizia da parte dei no vax. Fino ovviamente ad arrivare ai complottisti e ai. Cosa dicono iin Italia ail...

clikservernet : Pronti i negazionisti contro Margaret Keenan dopo il vaccino Pfizer Covid in Inghilterra: “Una cavia” - Noovyis : (Pronti i negazionisti contro Margaret Keenan dopo il vaccino Pfizer Covid in Inghilterra: “Una cavia”) Playhitmus… - valconte : Parlamentari della Repubblica (di maggioranza) ancora convinti che nei 58 mila morti Covid italiani ci siano morti… - albealias : RT @OCCHIOCHETIVEDO: @paolaturci Se non ne parlaste non esisterebbero, siccome è utile avere un nemico per rafforzare le vostre teorie ecco… - OCCHIOCHETIVEDO : @paolaturci Se non ne parlaste non esisterebbero, siccome è utile avere un nemico per rafforzare le vostre teorie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti negazionisti Pronti i negazionisti contro Margaret Keenan dopo il vaccino Pfizer Covid in Inghilterra: “Una cavia” Bufale.net Governo diffida il presidente dell'Abruzzo: "Resta zona rossa, pronti anche ad azione giudiziaria"

2 del DPCM 3 dicembre 2020 viola l’art. 3 novembre 2020. 3 dicembre 2020, con conseguente classificazione della stessa Regione in “zona arancione”. “L’ordinanza regional ...

Regina Elisabetta e principe Filippo pronti per il vaccino: vogliono essere un esempio per i sudditi

La regina Elisabetta e il principe Filippo sono pronti a ricevere il vaccino anti-Covid. Alla loro veneranda età vogliono essere un esempio per i sudditi ...

2 del DPCM 3 dicembre 2020 viola l’art. 3 novembre 2020. 3 dicembre 2020, con conseguente classificazione della stessa Regione in “zona arancione”. “L’ordinanza regional ...La regina Elisabetta e il principe Filippo sono pronti a ricevere il vaccino anti-Covid. Alla loro veneranda età vogliono essere un esempio per i sudditi ...