Piste da sci aperte a Lecco: ma solo per gli allenamenti degli atleti (Di martedì 8 dicembre 2020) Casargo (Lecco), 8 dicembre 2020 " Prima sciata di stagione sulle Piste delle montagne lecchesi , ma non per tutti, anzi solo per pochi fortunati. All' Alpe Giumello di Casargo Piste e impianti sono ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 8 dicembre 2020) Casargo (), 8 dicembre 2020 " Prima sciata di stagione sulledelle montagne lecchesi , ma non per tutti, anziper pochi fortunati. All' Alpe Giumello di Casargoe impianti sono ...

La prima risalita e la prima discesa in assoluto della stagione all'Alpe Giumello di Casargo dove gli impianti sono aperti per gli allenamenti degli sciatori agonisti ...

