Meteo, le previsioni di mercoledì 9 dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) Tanto maltempo sull’Italia da mercoledì e fino al weekend. L’Italia continuerà ad essere interessata da perturbazioni atlantiche con pioggia e neve a quote medio basse. Per mercoledì sono attese altre precipitazioni al Nord, a carattere più irregolare, con la neve che scenderà ancora sulle Alpi in modo più diffuso sull’area centro orientale. Rovesci e temporali insisteranno inoltre, soprattutto nel pomeriggio, su tutte le aree tirreniche (Toscana, Lazio Campania, Calabria e anche Sicilia). Piogge più sporadiche sulla Sardegna e sul resto del Sud. Più asciutto il tempo sul versante adriatico. Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 dicembre 2020) Tanto maltempo sull’Italia dae fino al weekend. L’Italia continuerà ad essere interessata da perturbazioni atlantiche con pioggia e neve a quote medio basse. Persono attese altre precipitazioni al Nord, a carattere più irregolare, con la neve che scenderà ancora sulle Alpi in modo più diffuso sull’area centro orientale. Rovesci e temporali insisteranno inoltre, soprattutto nel pomeriggio, su tutte le aree tirreniche (Toscana, Lazio Campania, Calabria e anche Sicilia). Piogge più sporadiche sulla Sardegna e sul resto del Sud. Più asciutto il tempo sul versante adriatico.

poliziadistato : Buongiorno da Reggio Emilia. Raccomandiamo prudenza alla guida per chi si mette in viaggio. Controllate sempre eff… - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - Tranviereincaz1 : @BiancaTonelloA Le previsioni meteo sono pessime, è la settimana più a rischio acqua alta... E non si attiva il Mose????.... ?????? - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di mercoledì 9 dicembre - MelanyHamilton_ : @ILpanico @Corriere la domanda è: quale sarebbe l’utilità di un sistema che non puó essere azionato se non con prev… -