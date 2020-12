Manifesto anti pillola aborto “prenderesti veleno?”/ “Uccide figlio, madre a rischio” (Di martedì 8 dicembre 2020) Manifesto di "Pro Vita e Famiglia" contro la pillola Ru486: ”prenderesti veleno? aborto uccide figlio, madre è a rischio" Leggi su ilsussidiario (Di martedì 8 dicembre 2020)di "Pro Vita e Famiglia" contro laRu486: ”prenderesti veleno?uccideè a rischio"

FrancisSgamb : Il manifesto dell’anti-arte * - __FraLeNuvole__ : RT @clatorrisi: poi sommessamente vorrei suggerire ai giornali di non chiamarlo 'manifesto shock', perché non c'è proprio niente di sciocca… - glsiviero : RT @clatorrisi: poi sommessamente vorrei suggerire ai giornali di non chiamarlo 'manifesto shock', perché non c'è proprio niente di sciocca… - LeroixJ : La pratica della vaccinazione all'inizio incontrò difficoltà perché la gente aveva paura di farsi iniettare sostanz… - clatorrisi : poi sommessamente vorrei suggerire ai giornali di non chiamarlo 'manifesto shock', perché non c'è proprio niente di… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifesto anti Venezuela, la disaffezione dimezza la vittoria di Maduro | il manifesto Il Manifesto Medici senza frontiere: «Copertura globale vaccini solo se con più fornitori in campo»

Le notizie positive che giungono dai vaccini in sperimentazione non basteranno a dichiarare conclusa l’emergenza della pandemia. Il vaccino andrà prodotto in miliardi di dosi e distribuito in tutto il ...

Decreto sicurezza, dopo il voto di fiducia questa sera il via libera dalla Camera

Sulla carta non dovrebbero esserci sorprese quindi se tutto fila liscio come dovrebbe questa sera alle 19,30 l’aula della Camera licenzierà il nuovo decreto Sicurezza, primo passo per mandare definiti ...

Le notizie positive che giungono dai vaccini in sperimentazione non basteranno a dichiarare conclusa l’emergenza della pandemia. Il vaccino andrà prodotto in miliardi di dosi e distribuito in tutto il ...Sulla carta non dovrebbero esserci sorprese quindi se tutto fila liscio come dovrebbe questa sera alle 19,30 l’aula della Camera licenzierà il nuovo decreto Sicurezza, primo passo per mandare definiti ...