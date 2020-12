Lukaku: “La prima cosa a cui penso, quando scendo in campo, è vincere” (Di martedì 8 dicembre 2020) L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, si racconta ai microfoni di France Football. La prima cosa che pensa al fischio di inizio delle partite? Non ha dubbi: pensa a vincere. “A vincere. In Italia questo passa davanti a tutto. C’è una grande differenza d’approccio tra qui e l’Inghilterra. Mi concentro su quello che devo fare, anche perché i due campionati non si somigliano proprio”. Per un attaccante l’obiettivo principale è segnare. “Sono un attaccante, segnare è l’obiettivo numero uno. Non credo che ci siano sensazioni che possano rimpiazzare il piacere di un gol. Ma mi piace anche avere un modo. La camera iperbarica mi aiuta molto a recuperare, ci sono dei cicli importanti da rispettare. Ogni anno cerco di migliorare sempre qualche cosa. Non voglio paragonarmi a Ronaldo, Messi e Lewandowski, ma se loro continuano a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) L’attaccante dell’Inter, Romelu, si racconta ai microfoni di France Football. Lache pensa al fischio di inizio delle partite? Non ha dubbi: pensa a vincere. “A vincere. In Italia questo passa davanti a tutto. C’è una grande differenza d’approccio tra qui e l’Inghilterra. Mi concentro su quello che devo fare, anche perché i due campionati non si somigliano proprio”. Per un attaccante l’obiettivo principale è segnare. “Sono un attaccante, segnare è l’obiettivo numero uno. Non credo che ci siano sensazioni che possano rimpiazzare il piacere di un gol. Ma mi piace anche avere un modo. La camera iperbarica mi aiuta molto a recuperare, ci sono dei cicli importanti da rispettare. Ogni anno cerco di migliorare sempre qualche. Non voglio paragonarmi a Ronaldo, Messi e Lewandowski, ma se loro continuano a ...

