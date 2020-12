Inter, infortunio per un’altra stella del club: out contro lo Shakhtar (Di martedì 8 dicembre 2020) Altra tegola in casa Inter. il top player a centrocampo dovrà saltare la sfida decisiva di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Domani sera l’Inter si giocherà una buona fetta di stagione. contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri sono chiamati a vincere e sperare in un risultato favorevole tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Altra tegola in casa. il top player a centrocampo dovrà saltare la sfida decisiva di Champions LeagueloDonetsk Domani sera l’si giocherà una buona fetta di stagione.loDonetsk, i nerazzurri sono chiamati a vincere e sperare in un risultato favorevole tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach per L'articolo proviene da Inews.it.

Inter : ?? | REPORT Risonanza magnetica per @kingarturo23 ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague | #Inter, problemi per #Barella: rischia di saltare la sfida con lo #Shakhtar - EuropaCalcio : #Napoli infortunio #Osimhen, contro l'#Inter il possibile rientro - #EuropaCalcio - CinqueNews : Infortunio a Vidal, l’Inter: «Risentimento ai flessori» - InterCM16 : RT @Inter: ?? | REPORT Risonanza magnetica per @kingarturo23 ?? -