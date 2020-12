Il Mes, i Dpcm e le palle del Natale Contiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Dal Mes alle restrizioni imposte dai Dpcm, il racconto natalizio del governo giallorosso si fa sempre più intricato e pieno di bugie nei confronti degli italiani, per i quali si prospettano tra l’altro festività tutt’altro che serene, stretti nella morsa dei controlli ferrei promessi dalla Lamorgese. Come riassunto efficacemente dal senatore Gianluigi Paragone, tra le “palle di Natale” dell’esecutivo c’è innanzitutto il Meccanismo di Stabilità Europea. Un passaggio particolarmente indigesto a Conte & co. che, per una volta, si trovano costretti a coinvolgere il Parlamento senza possibilità di scavalcarlo. E delicatissimo per il Movimento, intento a far digerire agli elettori rimasti la favoletta del “approviamo la riforma del Mes ma poi non lo utilizzeremo”. Nemmeno alcuni esponenti pentastellati ci credono, pronti a votare “no” ... Leggi su ilparagone (Di martedì 8 dicembre 2020) Dal Mes alle restrizioni imposte dai, il racconto natalizio del governo giallorosso si fa sempre più intricato e pieno di bugie nei confronti degli italiani, per i quali si prospettano tra l’altro festività tutt’altro che serene, stretti nella morsa dei controlli ferrei promessi dalla Lamorgese. Come riassunto efficacemente dal senatore Gianluigi Paragone, tra le “di” dell’esecutivo c’è innanzitutto il Meccanismo di Stabilità Europea. Un passaggio particolarmente indigesto a Conte & co. che, per una volta, si trovano costretti a coinvolgere il Parlamento senza possibilità di scavalcarlo. E delicatissimo per il Movimento, intento a far digerire agli elettori rimasti la favoletta del “approviamo la riforma del Mes ma poi non lo utilizzeremo”. Nemmeno alcuni esponenti pentastellati ci credono, pronti a votare “no” ...

insopportabile : Fatemi capire, il Premier Conte illustra il DPCM e le domande dei giornalisti sono sul MES, sulla compagna del Prem… - emilio05714955 : RT @VotersItalia: Voi che parlare qui di #Mes #Dpcm #congiuntifuoriregione #COVID19 #Governo..non serve a niente lo avete capito vero? Fi… - massimo_969 : RT @ilmarziano1: No Mes a mezzanott. #Dpcm - UnoFRAtanti : RT @ilmarziano1: No Mes a mezzanott. #Dpcm - faber73v : @danieledv79 Io mi domando solo cosa sarebbe successo in questo Paese se quello che sta facendo Conte, l’avesse fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Dpcm Conte: «In 2 settimane tutte le regioni saranno gialle ma non abbassare la guardia». Dpcm, stop spostamenti ma si studiano deroghe. Gli alberghi: senza senso Cenone in camera Il Sole 24 ORE “Dpcm illegittimo”: lo schiaffone del Tar a Conte

Il Tar del Lazio ha inflitto una sonora batosta al premier Giuseppe Conte, già tremebondo in vista del voto di domani sull’approvazione della riforma del Mes. I giudici, infatti, hanno sostanzialmente ...

ROMA Non regge Giuseppe Conte, ed è costretto a piegarsi convocando

IL RETROSCENAROMA Non regge Giuseppe Conte, ed è costretto a piegarsi convocando per oggi un nuovo Consiglio dei ministri nel quale si discuterà del piani e di chi gestirà i miliardi del ...

Il Tar del Lazio ha inflitto una sonora batosta al premier Giuseppe Conte, già tremebondo in vista del voto di domani sull’approvazione della riforma del Mes. I giudici, infatti, hanno sostanzialmente ...IL RETROSCENAROMA Non regge Giuseppe Conte, ed è costretto a piegarsi convocando per oggi un nuovo Consiglio dei ministri nel quale si discuterà del piani e di chi gestirà i miliardi del ...