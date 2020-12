GF Vip | Andrea Zelletta in nomination sbotta contro la regia | “Tu gridi così?”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si è appena conclusa la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip con il consueto appuntamento del lunedì sera. Una diretta che aspettavano in molti: ricca di sorprese e confronti emozionanti. Come il faccia a faccia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il toccante discorso del figlio Alba Parietti – uscito dalla Casa la scorsa puntata – fatto a Tommaso Zorzi, ha commosso il pubblico. La diretta del 7 Dicembre non poteva, dunque, che essere all’insegna dell’emozione e dell’amicizia, anche se, nonostante le scene toccanti, il consueto appuntamento delleha spezzato l’armonia nella Casa più spiata d’Italia. Ad aver accusato l’esito dei nominati è stato. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, l’ex volto di Uomini e Donne ha dato sfogo alle sue sensazioni senzallo tanto da far ...