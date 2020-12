Fiumicino, sono 334 i cittadini positivi. Ecco i dati aggiornati all’8 dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) Coronavirus a Fiumicino, Ecco gli ultimi dati aggiornati all’8 dicembre 2020. “Secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3 oggi sono 334 i positivi nel Comune di Fiumicino, ben 23 in più rispetto all’ultima comunicazione risalente a due giorni fa”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Di questi 184 sono donne, 150 uomini – aggiunge – con un’età media di 41 anni. Il 66% dei contagi è tra i residenti di Isola sacra e Fiumicino. Il trend dunque vede una crescita tra le persone affette da coronavirus, ma una lieve diminuzione dei contagi nelle località più colpite: Isola sacra e Fiumicino per l’appunto”. “La situazione non è ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Coronavirus agli ultimi2020. “Secondo iforniti dalla Asl Rm 3 oggi334 inel Comune di, ben 23 in più rispetto all’ultima comunicazione risalente a due giorni fa”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Di questi 184donne, 150 uomini – aggiunge – con un’età media di 41 anni. Il 66% dei contagi è tra i residenti di Isola sacra e. Il trend dunque vede una crescita tra le persone affette da coronavirus, ma una lieve diminuzione dei contagi nelle località più colpite: Isola sacra eper l’appunto”. “La situazione non è ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino sono Maltempo, a Fiumicino le scogliere del faro coperte dai rifiuti portati dalla piena del Tevere Il Messaggero Maltempo, a Fiumicino le scogliere del faro coperte dai rifiuti portati dalla piena del Tevere

La piena del Tevere sta spalmando sulle scogliere nella zona del vecchio faro di Fiumicino tonnellate di detriti. Imponenti onde hanno inoltre spinto i rifiuti anche lungo la carreggiata e ...

Coronavirus Fiumicino: 334 positivi, “23 in più dall’ultima comunicazione”

