Di Maio: il governo Conte non rischia, dedichiamoci al vaccino (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Non credo che questo governo sia a rischio, poi è fatto da diverse forze politiche, è un governo di coalizione, quindi è anche normale. Ci sono forze politiche che hanno ognuna in Parlamento un peso ...

Ultime Notizie dalla rete : Maio governo Di Maio: "Non credo che il governo sia a rischio" Adnkronos Mes: Di Maio, bene "punto di caduta", prevalga responsabilità

Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una nota a proposito della riforma ... ma il voto di domani sarà un voto sul governo, su una risoluzione, ...

Covid, il premier Conte negativo al tampone

Tampone molecolare negativo per il premier Giuseppe Conte. Il capo del governo si è sottoposto ieri al test in seguito alla positività del ministro Luciana Lamorgese, emersa ieri in Cdm. Per il capo d ...

