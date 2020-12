Chi denuncia le malefatte di Netanyahu bollato di 'antisemitismo'. Ma noi non ci stiamo (Di martedì 8 dicembre 2020) Senza giustizia non c'è pace - ha detto a Globalist Maguire in un colloquio del settembre scorso - E non c'è pace quando un popolo è sotto occupazione, quando viene derubato della sua terra o ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Senza giustizia non c'è pace - ha detto a Globalist Maguire in un colloquio del settembre scorso - E non c'è pace quando un popolo è sotto occupazione, quando viene derubato della sua terra o ...

Si tratta solo di un alibi per sfuggire al merito dei problemi. Citiamo i casi di una Premio Nobel per la pace, un relatore speciale dell'Onu, il più grande storico israeliano.

Time: Persona dell’anno, chi succederà a Greta?

La rivista americana proclamerà il vincitore giovedì 10 dicembre: tra i favoriti Anthony Fauci, gli "Essential workers" e il movimento Black Lives Matter.

