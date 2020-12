Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Mercoledì 9 Dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) Anticipazioni UPAS della puntata del 9 Dicembre 2020Episodio numero 5.583 Marina (Nina Soldano) rientra da Montecarlo senza essere riuscita a trovare un acquirente per il super-yacht di Men’kov e Fabrizio (Giorgio Borghetti) prenderà una clamorosa decisione. Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca di convincere Niko (Luca Turco) a sottoporsi al test tossicologico richiesto da Giulia (Marina Tagliaferri) e Renato (Marzio Honorato). Cotugno (Walter Melchionda) e Massaro (Francesco Procopio) si fronteggiano davanti a Bice (Lara Sansone). Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre Anticipazioni relative ad Un POSTO al SOLE.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 dicembre 2020)UPAS della puntata del 9Episodio numero 5.583 Marina (Nina Soldano) rientra da Montecarlo senza essere riuscita a trovare un acquirente per il super-yacht di Men’kov e Fabrizio (Giorgio Borghetti) prenderà una clamorosa decisione. Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca di convincere Niko (Luca Turco) a sottoporsi al test tossicologico richiesto da Giulia (Marina Tagliaferri) e Renato (Marzio Honorato). Cotugno (Walter Melchionda) e Massaro (Francesco Procopio) si fronteggiano davanti a Bice (Lara Sansone). Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

