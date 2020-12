Una nuova Camaldoli per i cattolici popolari? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il tema è antico ma è sempre sul tappeto. E cioè, il rapporto difficile e complesso tra i cattolici italiani, seppur di varia risma e di articolata sensibilità, e la politica. Ovvero con i partiti. Certo, dopo la fine della Democrazia Cristiana e l’avvio della cosiddetta seconda repubblica, questo rapporto si è concretizzato con varie modalità, politiche ed organizzative. Sul versante del centro sinistra dal Partito Popolare Italiano di Mino Martinazzoli e Franco Marini per poi passare alla Margherita e confluire, infine, nel Partito democratico. Seppur con uno scarso seguito elettorale. Sul fronte del centro destra dopo la scissione nel Ppi e la nascita del CCD e poi delle varie frange cattoliche dall’Udc in poi, si è assistito a una massiccia confluenza dell’elettorato cattolico prima in Forza Italia e poi nella Lega. Oggi quelle pagine sono ormai alle nostre spalle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il tema è antico ma è sempre sul tappeto. E cioè, il rapporto difficile e complesso tra iitaliani, seppur di varia risma e di articolata sensibilità, e la politica. Ovvero con i partiti. Certo, dopo la fine della Democrazia Cristiana e l’avvio della cosiddetta seconda repubblica, questo rapporto si è concretizzato con varie modalità, politiche ed organizzative. Sul versante del centro sinistra dal Partito Popolare Italiano di Mino Martinazzoli e Franco Marini per poi passare alla Margherita e confluire, infine, nel Partito democratico. Seppur con uno scarso seguito elettorale. Sul fronte del centro destra dopo la scissione nel Ppi e la nascita del CCD e poi delle varie frange cattoliche dall’Udc in poi, si è assistito a una massiccia confluenza dell’elettorato cattolico prima in Forza Italia e poi nella Lega. Oggi quelle pagine sono ormai alle nostre spalle ...

Nella serata di lunedì una nuova telefonata tra la presidente della Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro Boris Johnson per decidiere se continuare a trattare o chiudere i colloqui ...

La proroga è arrivata, a poco meno di un mese dall'entrata in vigore della norma che rischia di determinare il fallimento di quasi la metà delle Pmi dislocate sul ...

