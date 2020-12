The Game Awards 2020 avrà tra i protagonisti anche Reggie Fils-Aimé (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sebbene Reggie Fils-Aimé non sia più il presidente di Nintendo of America, ha ancora molti legami con l'industria dei videogiochi. Ecco perché l'ex dirigente tornerà ancora una volta ai The Game Awards come presentatore. anche se non si sa cosa presenterà di preciso, sappiamo che apparirà insieme a vari altri presentatori come Brie Larson, Gal Gadot e l'attore Tom Holland. All'inizio di quest'anno, a marzo, Reggie è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di GameStop e più tardi, a luglio, ha firmato con il publisher indipendente Rogue Games per diventare il loro consulente strategico. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sebbenenon sia più il presidente di Nintendo of America, ha ancora molti legami con l'industria dei videogiochi. Ecco perché l'ex dirigente tornerà ancora una volta ai Thecome presentatore.se non si sa cosa presenterà di preciso, sappiamo che apparirà insieme a vari altri presentatori come Brie Larson, Gal Gadot e l'attore Tom Holland. All'inizio di quest'anno, a marzo,è entrato a far parte del consiglio di amministrazione diStop e più tardi, a luglio, ha firmato con il publisher indipendente Rogues per diventare il loro consulente strategico. Leggi altro...

