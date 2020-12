Stati Uniti e Cina: si accende la corsa sulla vendite militari. Il report Sipri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel mondo prima della pandemia, le vendite militari globali sono aumentate dell’8,5%, raggiungendo quota 361 miliardi di dollari. In testa ancora gli Stati Uniti ma, a conferma del ritorno al confronto tra grandi potenze, è evidente l’emersione del Dragone d’Oriente, sempre più determinato a perseguire (anche) il binario dell’hard power. Sono alcuni degli ultimi dati pubblicati dall’autorevole Stockholm international peace research institute (Sipri), che prende in considerazione le vendite nel settore difesa dei primi 25 produttori al mondo. Con i campioni russi in diminuzione a causa delle difficoltà dell’economia interna, cresce l’Europa. Per l’Italia c’è Leonardo, dodicesima, con una crescita annuale del 18% e un valore complessivo di vendite ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel mondo prima della pandemia, leglobali sono aumentate dell’8,5%, raggiungendo quota 361 miliardi di dollari. In testa ancora glima, a conferma del ritorno al confronto tra grandi potenze, è evidente l’emersione del Dragone d’Oriente, sempre più determinato a perseguire (anche) il binario dell’hard power. Sono alcuni degli ultimi dati pubblicati dall’autorevole Stockholm international peace research institute (), che prende in considerazione lenel settore difesa dei primi 25 produttori al mondo. Con i campioni russi in diminuzione a causa delle difficoltà dell’economia interna, cresce l’Europa. Per l’Italia c’è Leonardo, dodicesima, con una crescita annuale del 18% e un valore complessivo di...

