Si aggiorna Spider-Man Miles Morales su PS5 e PS4 | tutte le novità

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Titolo di lancio nella libreria di PS5, Marvel’s-Manrappresenta l’ultimo capolavoro targato Insomniac Games. Capolavoro disponibile in esclusiva sulle console di casa Sony dallo scorso 19 novembre, e che permette a tutti gli appassionati di vestire i panni del giovane “apprendista” di Peter Parker. Come il predecessore, anche questo massiccio DLC stand alone trasmette su pad tutti i poteri del ragnetto della scuderia Marvel, più quelle specifiche dell’inesperto. Dal primo capitolo, poi, eredita il prezioso supporto post lancio del team di sviluppo, confermato per altro nelle ultime ore. Tutti gli acquirenti di-Mansi saranno infatti accorti che l’action adventure a mondo aperto ha da pochissimo accolto un nuovo ...