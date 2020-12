Ronin | un gran film d' azione per 007 un po' samurai e un po' criminali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020)televisione SKY Action ore 21 Con Robert De Niro, Jean Reno e Stellan Skarsgard. Regia di John Frankenheimer. Produzione USA 1998. Durata: due ore LA TRAMA. Inel medioevo giapponese erano irimasti senza la protezione di un principe, di un padrone. Privilegiati, quasi intoccabili (potevano far tutto anche uccidere senza essere perseguiti dalla legge) diventavano delinquenti comuni quando non c'era più il clan a ripararli. Un po' quello che è successo alla fine del secolo a tanti 007. Alla fine della guerra fredda sono stati licenziati dai loro governi, la famosa licenza di uccidere è stata revocata. Ora i personaggi del, ex assi dei servizi segreti sono ridotti a fare i mercenari per datori di lavoro spesso sconosciuti. Qui il gruppo è assemblato per rubare una valigetta dal ...