Real Madrid | oltre a Sergio Ramos recupera anche Carvajal

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilin vista della sfida di domani in Champions League. Zidane, infatti,mentre le condizioni di Odegaard preoccupano Zinedine Zidane ha altri motivi per sorridere in vista della sfida di mercoledì sera contro il Borussia Monchengladbach., il tecnico francese infatti hatoDanimentre, secondo quanto riportato da Marca, Martin Odegaard non dovrebbe essere della partita. Leggi su Calcionews24.com