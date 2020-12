Patrizia De Blanck senza freni: “Ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La contessa De Blanck “una mangiatrice di uomini”? Ebbene, sì. La domanda gliel’ha fatta la ‘sorniona’ Silvia Toffanin a Verissimo e la ex concorrente del Grande Fratello non si è lasciata scappare una risposta nel suo stile: “Non me ne frega niente di questa definizione. Ho sempre preso la vita a morsi. Ho avuto una serie di amanti. Ero bellissima, intelligentissima, ricchissima, parlavo 5 lingue, ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne“. La contessa si è definita “una specie di Casanova in gonnella e mi sono levata tutti gli sfizi”. Ma l’amore? Niente romanticismo nella vita della De Blanck? Sì, ovviamente. Due volte innamorata, “una del papà di Giada“. Ma mai ‘lineare’: “Io ho sempre avuto due amori insieme, uno sapeva e l’altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) La contessa De“una mangiatrice di”? Ebbene, sì. La domanda gliel’ha fatta la ‘sorniona’ Silvia Toffanin a Verissimo e la ex concorrente del Grande Fratello non si è lasciata scappare una risposta nel suo stile: “Non me ne frega niente di questa definizione. Ho sempre preso la vita a morsi. Ho avuto una serie di amanti. Ero bellissima, intelligentissima, ricchissima, parlavo 5 lingue, hocon glichecon le donne“. La contessa si è definita “una specie di Casanova in gonnella e mi sono levata tutti gli sfizi”. Ma l’amore? Niente romanticismo nella vita della De? Sì, ovviamente. Due volte innamorata, “una del papà di Giada“. Ma mai ‘lineare’: “Io ho sempre avuto due amori insieme, uno sapeva e l’altro ...

clikservernet : Patrizia De Blanck senza freni: “Ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne” - Noovyis : (Patrizia De Blanck senza freni: “Ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Patrizia De Blanck senza freni: “Ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne” - lamescolanza : 'Lei non voleva più vivere. Mi ha chiesto di ucciderla…'. La rivelazione choc di Patrizia De Blanck - Andoneta10 : RT @GF_diretta: Patrizia De Blanck svela chi è la vera stratega della Casa del #GrandeFratelloVip #GFVIP The winner is... Stefania Orland… -