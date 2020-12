MotoGP | Mir | ' Con la Suzuki abbiamo scritto la storia'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La stagione 2020 dellaè finita da qualche settimana, ma l'emozione vissuta da Joan Mir per il titolo conquistato non accenna a placarsi. È stato lo stesso Mir, attraverso il sito della,...

FormulaPassion : #MotoGP: le responsabilità dei dottori #Mir e #Charte nel caso #Marquez - infoitsport : Marc Marquez sulla MotoGP 2020: “Mir si è preso il titolo senza fare cose dell’altro mondo” - Moto_it : Per lui è stato un mondiale da spettatore. Ecco le idee che si è fatto... #Marquez #mir #dovizioso #quartararo… - motosprint : #MarcMarquez sulla #MotoGP 2020: “#Mir si è preso il titolo senza fare cose dell'altro mondo” ???? - infoitsport : MotoGP: Mir campione con una vittoria stagionale. Ma chi prima di lui? -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Mir

Corse di Moto

L'uomo che ha riportato la Casa di Hamamatsu in cima al mondo ha raccontato i momenti salienti della sua stagione e le sensazioni vissute nel weekend decisivo di Valencia ...Dalla Spagna l'entourage di Marquez non nasconde l'irritazione per la gestione dell'infortunio all'omero del campione catalano ...