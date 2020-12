Monza | offriva denaro a ragazzine e intimava loro di spogliarsi | arrestato pedofilo

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un uomo di 66 anni è statoa Limbiate, in provincia di, con l’accusa di molestie sessuali. Manette scattate dalla denuncia sporta dalla famiglia di una undicenne. fonte Tgcom24Incastrato dalle foto scattate da due delle vittime di abusi, un uomo nel Monzese, pregiudicato, è statocon l’accusa di molestie sessuali, adescamento ed abuso su minori. Il fermo è scattato grazie alla denuncia della famiglia di una delle vittime, una ragazzina di soli 11 anni. Nel Luglio scorso la giovane brianzola era stata avvicinata dall’uomo mentre passeggiava in bicicletta e, con un’offerta di, le veniva intimato di. LEGGI ANCHE >>> Morte Maradona, niente raccoglimento per lei :violentatore...

L'uomo, già condannato in passato per episodi simili, le avvicinava con varie scuse e poi tentava di palpeggiarle e offriva anche soldi per ...