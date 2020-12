Mercato Juventus | Giroud gela i bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Olivierha spento i sogni didella. L’attaccante è un obiettivo della società bianconera, che ricerca fortemente un calciatore per potenziare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. L’ex Arsenal, però, ha parlato dopo la partita, vinta contro il Leeds, del suo futuro. Parole che non fanno sorridere neanche i dirigenti dell’Inter, da mesi sulle tracce del centravanti richiesto da Antonio Conte.: la verità di«Mi sento bene e sono fiducioso. Gioco con serenità. Ho avuto l’opportunità di segnare ancora in questa partita e aiutare la squadra. Sono felice per la rosa e lo staff. Leggi anche:, Pasqual: “Centrocampo non adatto per campionato e Champions” Lavoriamo duro in allenamento. Abbiamo fiducia nel nostro gioco e ...