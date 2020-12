Grande Fratello Vip, anticipazioni di lunedì 7 Dicembre: tutti i colpi di scena (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è alle porte Scopriamo insieme tutte le più succose anticipazioni di oggi. Stasera è confermato l’appuntamento delle 21:45 con il Grande Fratello Vip. Il celebre programma è uno dei più seguiti in Italia, ed i vipponi quest’anno stanno decisamente suscitando molto scalpore. Alfonso signorini, affiancato da Antonella Elia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una nuova puntata delVip è alle porte Scopriamo insieme tutte le più succosedi oggi. Stasera è confermato l’appuntamento delle 21:45 con ilVip. Il celebre programma è uno dei più seguiti in Italia, ed i vipponi quest’anno stanno decisamente suscitando molto scalpore. Alfonso signorini, affiancato da Antonella Elia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #GFVIP, Serena Grandi annuncia il suo rientro nella casa - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - neveghiacciata : RT @__allaround: non ci stiamo soffermando abbastanza su maria teresa che fa una videochiamata con il tecnico della lavatrice mentre è all'… - Fra31795 : Ma nessuno viene lontanamente sfiorato dall'idea che tutta sta storia sia una messa in scena dettata dal grande fra… - MarinellaPlati : RT @llauransia: STEFANIA LA TUA ULTIMA NOTTE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO SARÀ QUELLA DEL 7 FEBBRAIO 2021 OK? OK #GFVIP -