Francesco Arca nella cucina di Antonella Clerici in attesa del finale di Vite in fuga (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vite in fuga è la serie tv di successo che vede protagonista anche Francesco Arca ed è lui l'ospite di oggi di Antonella Clerici nella cucina di E' sempre mezzogiorno. Ovviamente Arca è in collegamento da casa sua. Il suo ruolo di amante che porta scompiglio nella vita dei protagonisti incuriosisce tutti. E' una serie molto fortunata e Arca sottolinea l'ambiguità conscia e inconscia di tutti i protagonisti, una specie di giallo che aggiunge amori e sentimenti. Francesco Arca non ha molto da dire perché Antonella Clerici conosce bene Vite in fuga, anche lei è tra le appassionate della serie.

