Flash News del 7 Dicembre 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il tribunale del Cairo ha prolungato di altri 45 giorni la detenzione per Patrick Zaki, che è n carcere accusato di propaganda sovversiva. Per Amnesty International è una decisione sconcertante, l'Italia dice Amnesty "si mobiliti"; Settimana cruciale per il Governo impegnato con i due principali nodi: il MES e il Recovery Plan. Sulla Recovery, nella notte, Italia Viva ha abbandonato il vertice con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermando "non votiamo un testo al buio", intanto è iniziato alle 13 il Consiglio dei Ministri dedicato alla cabina di regia che dovrà gestire i fondi del Piano di Ripresa; La Regione Abruzzo passa autonomamente, da oggi, in zona arancione ma senza attendere il 9 Dicembre, con un'ordinanza firmata ieri sera. Il Presidente dell'Abruzzo ha declassato la Regione da zona rossa a zona appunto arancione.

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Flash News Il giornale dell'Arte A Torino scende in piazza la rabbia degli infermieri: “Siamo i meno pagati d’Europa”

Flash mob del Nursing Up davanrti alla Prefettura: “Siamo i professionisti più preparati, ma con gli stipendi più bassi: vogliamo un contratto autonomo” ...

I nuovi sensori per monitorare la glicemia nei nove mesi dell’attesa

Le donne con diabete in gravidanza devono misurare la glicemia spesso e da oggi possono farlo in continuo grazie a un sensore approvato anche per questo particolare periodo della vita ...

