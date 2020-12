Cuffie a conduzione ossea | quali comprare

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La tecnologia migliora ogni giorno di più e anche il mondo della musica non può che essere da meno! L’ultima trovata in questo campo sono le, ovvero delle particolariche leggi di più...

Ultime Notizie dalla rete : Cuffie conduzione

TargatoCn.it

L'intelligenza artificiale permetterà agli ipovedenti e ai non vedenti di correre in autonomia. Il sistema lo sta testando Google, a guidare l'utente sarà un'app che trasforma lo smartphone e un dispo ...Google sta preparando una tecnologia utile per ipovedenti e non vedenti, finalizzata a permettere anche a persone affette da questo tipo di disabilità di ...