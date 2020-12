Corsa al Cashback di Natale, in tilt l’app Io nel giorno del via libera alle registrazioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Con l’ultimo aggiornamento dell’app IO, rilasciato ufficialmente in nottata, è ufficialmente iniziata la Corsa al Cashback di Natale (che inizierà – di fatto – domani, 8 dicembre), ma non senza disguidi tecnici. Molti utenti stanno infatti riscontrando problemi nell’inserimento degli estremi delle proprie carte di pagamento e del codice Iban su cui ricevere i rimborsi (fino al 10% per un massimo di 150€ di rimborso) per le spese sostenute presso i negozi fisici, effettuate dall’8 al 31 dicembre con modalità cashless. December 7, 2020 Il problema riguarda unicamente la sezione “Portafoglio” dell’app IO (la sezione che interagisce direttamente con i diversi sistemi bancari, ndr), mentre le altre funzioni dell’app risultano funzionare correttamente. Tuttavia, da PagoPa fanno ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Con l’ultimo aggiornamento delIO, rilasciato ufficialmente in nottata, è ufficialmente iniziata laaldi(che inizierà – di fatto – domani, 8 dicembre), ma non senza disguidi tecnici. Molti utenti stanno infatti riscontrando problemi nell’inserimento degli estremi delle proprie carte di pagamento e del codice Iban su cui ricevere i rimborsi (fino al 10% per un massimo di 150€ di rimborso) per le spese sostenute presso i negozi fisici, effettuate dall’8 al 31 dicembre con modalità cashless. December 7, 2020 Il problema riguarda unicamente la sezione “Portafoglio” delIO (la sezione che interagisce direttamente con i diversi sistemi bancari, ndr), mentre le altre funzioni delrisultano funzionare correttamente. Tuttavia, da PagoPa fanno ...

