Calciomercato Juventus | l’incredibile ballottaggio tra Messi e Dybala

Leggi su serieanews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Paulovive una delle sue peggiori stagioni allama le pretendenti non gli mancano: incredibileconUn fantasma, irricoonoscibile: Paulosta vivendo forse la peggiore stagione da quando è alla. La Joya non sorride più, annaspa in campo dove i suoi guizzi e le sue giocate sembrano ormai un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.