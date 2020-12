Attacco a Pearl Harbor | l’America annientata con un raid a sorpresa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’appuntamento del Metropolitan Today di oggi ricordiamo l’. Nella prima fase della II Guerra Mondiale, mentre i paesi dell’Europa lottavano per impedire l’occupazione dei propri territori da parte delle forze naziste, il Giappone approfittava dell’occasione per espandere il proprio impero, con l’intenzione di metter le mani sulla Malesia, la Birmania, l’Indocina e l’Indonesia. Ciò avrebbe permesso al Giappone di svincolarsi dall’embargo di materie prime da parte degli Usa. Nell’estate del 1940 i nipponici proposero a olandesi, francesi e inglesi una serie di concordati. Gran Bretagna e Paesi Bassi però rifiutarono le proposte giapponesi mentre la Francia concesse alcune basi in Indocina. Le concessioni ottenute non bastarono a soddisfare le pretese dei giapponesi. Si riaprirono così i negoziati con gli USA. ...