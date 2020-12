(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella centralissima via Dei Mille, il gesto di inciviltà di stamattina è un pugno nello stomaco. Un’offesa per i residenti in quella strada, un disprezzo per i marsalesi rispettosi delle regole, un orribile segno di ignoranza. Unè statosul marciapiede della storica via che congiunge piazza Mameli con piazza Piemonte Lombardo. “È triste... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Abbandonato un water in centro di Marsala -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonato water

tvio

Nella centralissima via Dei Mille, a Marsala, il gesto di inciviltà che si è presentato nello scorso fine settimana è un pugno nello stomaco.Nella centralissima via Dei Mille, il gesto di inciviltà di stamattina è un pugno nello stomaco. Un’offesa per i residenti in quella strada, un disprezzo per i marsalesi rispettosi delle regole, un or ...