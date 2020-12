A riveder le stelle su Rai 1 lunedì 7 dicembre lo speciale dalla Scala al posto della classica inaugurazione

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Alesu Rai 1, Rai Play e Radio 3 lade Ladi Milano in era Covid In questo 2020 così complicatopandemia da Covid-19 salta anche l’del Teatro alladi Milano, non ci sarà lafolla, gli inviti, l’opera da far invidia al mondo.su Rai 1, Rai Play e Radio 3 ci sarà Aleuno spettacolo unico diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore pensato espressamente per gli spettatori delle televisioni erete. L’appuntamento è dalle 16:45 con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa e la regia di un gruppo di registi televisivi ...