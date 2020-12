Ultime Notizie Roma del 06-12-2020 ore 12:10 (Di domenica 6 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto ancora una buona domenica dalla redazione da Francesca Vitale in studio si allarga e lockdown in California contro la pandemia dopo l’aria della Baia di San Francisco l’ordine di restare a casa per almeno tre settimane entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica per circa 27 milioni di abitanti nelle regioni della California meridionale della Valle di San gioachin che comprendono Los Angeles San Diego dall’altro lato dell’Atlantico la regina Elisabetta seconda riceverà nelle prossime settimane il vaccino sai per una autodichiarazione per raggiungere assistere parenti amici soli non autosufficienti durante le feste natalizie ma anche controlli mirati e delle forze dell’ordine in stazione autostrade arterie principali del paese per scongiurare spostamento ingiustificati a Natale Santo Stefano e Capodanno la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto ancora una buona domenica dalla redazione da Francesca Vitale in studio si allarga e lockdown in California contro la pandemia dopo l’aria della Baia di San Francisco l’ordine di restare a casa per almeno tre settimane entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica per circa 27 milioni di abitanti nelle regioni della California meridionale della Valle di San gioachin che comprendono Los Angeles San Diego dall’altro lato dell’Atlantico la regina Elisabetta seconda riceverà nelle prossime settimane il vaccino sai per una autodichiarazione per raggiungere assistere parenti amici soli non autosufficienti durante le feste natalizie ma anche controlli mirati e delle forze dell’ordine in stazione autostrade arterie principali del paese per scongiurare spostamento ingiustificati a Natale Santo Stefano e Capodanno la ...

Agenzia_Ansa : #Covid: nelle ultime 24 ore in Italia 21.052 nuovi casi e 662 vittime #ANSA - fanpage : La Regina Elisabetta II d'Inghilterra tra i primi vaccinati contro il Covid -19. - fanpage : Oggi in Francia oltre 12mila contagi - planetpaul65 : RT @fanpage: Per Andrea Crisanti i tempi sono ancora molto lunghi. - dublinoIII : RT @a_meluzzi: Ultime notizie: «Viaggi solo col certificato vaccinale». L'ipotesi Oms apre la via ad un mondo a due velocità.” L’avete cap… -