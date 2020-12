Tv | è morto Malcolm Marmorstein | sceneggiatore di ' Dark Shadows'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Los Angeles, 6 dic. - (Adnkronos) - Lostatunitense, autore dei soggetti delle prime serie tv di "Peyton Place" e "", èa Los Angeles all'età di 92 anni. L'annuncio della scomparsa, a funerali avvenuti, è stato dato dal figlio Wayne a "The Hollywood Reporter". Per il cinemaha scritto le sceneggiature per i film "S*P*Y*S" (1974) di Irvin Kershner, interpretato dal suo caro amico Elliott Gould; "Mary, Mary, Bloody Mary" (1975); "Whiffs la guerra esilarante del soldato Frapper" (1975); "Elliott, il drago invisibile" (1977); "Ritorno dall'ignoto" (1978).