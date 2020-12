Toscana zona arancione da oggi, le regole (Di domenica 6 dicembre 2020) Firenze, 6 dic. - (Adnkronos) - Da oggi la Toscana è in zona arancione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato un'ordinanza per regolamentare e chiarire quali sono gli spostamenti e le attività consentiti a partire da oggi. "Con l'ingresso in zona arancione - ha spiegato il presidente Giani - possiamo adottare misure più morbide, che ci danno maggiore libertà di movimento e, ad esempio, consentono di riaprire i negozi. Con queste nuove regole vogliamo chiarire ai cittadini toscani in quali casi sarà possibile spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, entrando nel dettaglio delle attività consentite e cercando di rispondere così ai tanti interrogativi che la gente ci rivolge. Dobbiamo però essere consapevoli che il nemico è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Firenze, 6 dic. - (Adnkronos) - Dalaè in. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato un'ordinanza per regolamentare e chiarire quali sono gli spostamenti e le attività consentiti a partire da. "Con l'ingresso in- ha spiegato il presidente Giani - possiamo adottare misure più morbide, che ci danno maggiore libertà di movimento e, ad esempio, consentono di riaprire i negozi. Con queste nuovevogliamo chiarire ai cittadini toscani in quali casi sarà possibile spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, entrando nel dettaglio delle attività consentite e cercando di rispondere così ai tanti interrogativi che la gente ci rivolge. Dobbiamo però essere consapevoli che il nemico è ...

Oggi è il primo giorno di zona arancione in Toscana. I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 753 su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi effettuati. Il dato è in ...

#Modena, in atto evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola per la rottura dell’argine del fiume Panaro. Inviate sezioni operative dei #vigilidelfuoco da Toscana e Piemonte [#6dicembre ...

