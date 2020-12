Perché la casa dei popolari è in Europa (nel segno di Francesco) (Di domenica 6 dicembre 2020) La politica italiana è contemporaneamente tanto ingarbugliata quanto, all’apparenza, ingessata in una situazione in cui ognuno sembra recitare una parte in commedia immutabile non accorgendosi del lento scivolare verso il genere drammatico che richiederebbe un governo di tregua per nulla tecnico ma capace di sussumere le migliori culture politiche del paese al di là del peso contingente. Appare, però, strategica la partita che si gioca a Bruxelles, dal punto di vista delle famiglie politiche: è lì che è possibile ricostruire il rango internazionale dell’Italia, di Paese fondatore e ponte tra Europa e bacino mediterraneo. Due segnali di sommovimenti in tale direzione sono rappresentati dalle notizie di un Giorgetti che guarda verso il Ppe e la nuova scissione pentastellata di quattro Europarlamentari che hanno chiesto l’adesione al gruppo dei Verdi. Nel ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) La politica italiana è contemporaneamente tanto ingarbugliata quanto, all’apparenza, ingessata in una situazione in cui ognuno sembra recitare una parte in commedia immutabile non accorgendosi del lento scivolare verso il genere drammatico che richiederebbe un governo di tregua per nulla tecnico ma capace di sussumere le migliori culture politiche del paese al di là del peso contingente. Appare, però, strategica la partita che si gioca a Bruxelles, dal punto di vista delle famiglie politiche: è lì che è possibile ricostruire il rango internazionale dell’Italia, di Paese fondatore e ponte trae bacino mediterraneo. Due segnali di sommovimenti in tale direzione sono rappresentati dalle notizie di un Giorgetti che guarda verso il Ppe e la nuova scissione pentastellata di quattrorlamentari che hanno chiesto l’adesione al gruppo dei Verdi. Nel ...

