Ordine d’arrivo F1, GP Sakhir 2020: risultato e classifica gara (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi pomeriggio si è corso il GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Sotto i riflettori del deserto e lungo una pista con un layout particolarmente breve (un giro si completa in circa 53 secondi), i piloti si sono dati battaglia e hanno regalato uno spettacolo degno di nota lungo i rettilinei veloci e le poche curve di questo tracciato, anche se è risultato un po’ stretto secondo proprrio gli uomini protagonisti sull’asfalto. Charles Leclerc ha scatenato un incidente a carambola nel corso del primo giro. Il pilota della Ferrari, scattato dalla quarta piazzola, è stato superato da Sergio Perez al via. Alla seconda staccata importante ha deciso di allungare la frenata ed è andato a colpire il messicano della Racing Point, costringendo inoltre Max Verstappen ad allargare ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi pomeriggio si è corso il GP del, penultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Sotto i riflettori del deserto e lungo una pista con un layout particolarmente breve (un giro si completa in circa 53 secondi), i piloti si sono dati battaglia e hanno regalato uno spettacolo degno di nota lungo i rettilinei veloci e le poche curve di questo tracciato, anche se èun po’ stretto secondo proprrio gli uomini protagonisti sull’asfalto. Charles Leclerc ha scatenato un incidente a carambola nel corso del primo giro. Il pilota della Ferrari, scattato dalla quarta piazzola, è stato superato da Sergio Perez al via. Alla seconda staccata importante ha deciso di allungare la frenata ed è andato a colpire il messicano della Racing Point, costringendo inoltre Max Verstappen ad allargare ...

