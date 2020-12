Omicidio-suicidio in provincia di Savona: uomo di 70 anni uccide la figlia 29enne della compagna (Di domenica 6 dicembre 2020) Omicidio-suicidio nel Savonese. Un uomo di 70 anni ha ucciso, sparandole, la figlia della compagna. La vittima ha 29 anni. L’uomo poi si è ucciso. E’ accaduto nel pomeriggio in località Vellego, nel Comune di Casanova Lerrone. Sull’episodio indagano i carabinieri L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)nel Savonese. Undi 70ha ucciso, sparandole, la. La vittima ha 29. L’poi si è ucciso. E’ accaduto nel pomeriggio in località Vellego, nel Comune di Casanova Lerrone. Sull’episodio indagano i carabinieri L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

