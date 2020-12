Milano, schianto in auto: muoiono mamma, papà e figlia 12enne. Gravissimi due fratelli di 16 e 10 anni (Di domenica 6 dicembre 2020) Dramma a Milano. Sale a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale di ieri sera sulla tangenziale Ovest, all'altezza di Rozzano, che ha coinvolto una famiglia. Dopo la madre di 39... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 6 dicembre 2020) Dramma a. Sale a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale di ieri sera sulla tangenziale Ovest, all'altezza di Rozzano, che ha coinvolto una famiglia. Dopo la madre di 39...

repubblica : RT @RepubblicaTv: Famiglia distrutta in un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano: muoiono padre, madre e figlia di 12 anni, gravi alt… - RepubblicaTv: Famiglia distrutta in un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano: muoiono padre, madre e figlia di 12 anni, gra…