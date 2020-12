Mes: Tajani, 'sempre contro riforma e per utilizzo' (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Continueremo a lavorare per la crescita dell'economia sostenendo innanzitutto , artigiani, partite Iva e lavoratori in difficoltà. E diremo no alla riforma del Mes rimanendo favorevoli all'uso dei 37 mld in funzione anti Covid 19". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Continueremo a lavorare per la crescita dell'economia sostenendo innanzitutto , artigiani, partite Iva e lavoratori in difficoltà. E diremo no alladel Mes rimanendo favorevoli all'uso dei 37 mld in funzione anti Covid 19". Lo scrive su Twitter Antonio, vicepresidente di Forza Italia.

