Massimo Giletti | età | altezza | peso | origini | fidanzata e ex fidanzate vip | vita privata

Il suo esordio professionale risale agli anni '80, Massimo Giletti è uno dei giornalisti e conduttori più amati dai telespettatori italiani. Parlando del presente è conosciuto soprattuto per il programma di La7, Non è l'Arena, in onda dal 2017. Come molti ricorderanno, nel 2018 è proprio nello studio della rinomata trasmissione televisiva che è stato colto da un malore, dal quale si è presto ripreso. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza con 110 e lode, Massimo Giletti ha vissuto a Londra e poi è tornato in Italia per lavorare nell'azienda tessile di famiglia. Nel 1988 ha collaborato con Giovanni Minoli nella redazione della trasmissione televisiva Mixer, esperienza durata per 6 anni. Il debutto di fronte alle telecamere è arrivato nel 1994 con la conduzione di Mattino in famiglia.

