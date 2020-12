Juventus, Paratici e Nedved nel mirino: “Hanno commesso un grave errore” (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco Graziani non ha utilizzato mezzi termini per criticare il lavoro svolto dal mercato dai dirigenti della Juventus. Pavel Nedved e Fabio Paratici avrebbero sbagliato a a non potenziare il reparto offensivo con l’ingaggio di un altro attaccante. Inoltre, l’ex centravanti della Roma, durante la trasmissione SportMediaset XXL, ha criticato il gioco espresso dalla squadra di Pirlo. Juventus: Graziani bacchetta Nedved e Paratici “La Juve non mi è piaciuta ieri, dall’inizio alla fine. Hanno calciato 4 palloni e fatto 2 gol, il Toro ha mancato un’occasione. Nel secondo tempo i granata sono stati disastrosi. Sirigu deve uscire, non può prendere due gol uguali. Leggi anche:Mercato Juventus, l’ex Milan sul futuro di Donnarumma e Calhanoglu La Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco Graziani non ha utilizzato mezzi termini per criticare il lavoro svolto dal mercato dai dirigenti della. Pavele Fabioavrebbero sbagliato a a non potenziare il reparto offensivo con l’ingaggio di un altro attaccante. Inoltre, l’ex centravanti della Roma, durante la trasmissione SportMediaset XXL, ha criticato il gioco espresso dalla squadra di Pirlo.: Graziani bacchetta“La Juve non mi è piaciuta ieri, dall’inizio alla fine. Hanno calciato 4 palloni e fatto 2 gol, il Toro ha mancato un’occasione. Nel secondo tempo i granata sono stati disastrosi. Sirigu deve uscire, non può prendere due gol uguali. Leggi anche:Mercato, l’ex Milan sul futuro di Donnarumma e Calhanoglu La, ...

