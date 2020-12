Insigne decimo giocatore di sempre del Napoli per numero di reti in Serie A (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Napoli celebra su Twitter il traguardo di Lorenzo Insigne. Il capitano ha segnato oggi il suo 70esimo gol in Serie A con la maglia del Napoli. Diventa così il decimo giocatore di sempre del Napoli per numero di reti in campionato. Lorenzo è a meno un gol da Higuain e Altafini. Non solo. Nessun giocatore ha segnato più reti di Lorenzo Insigne da fuori area nei primi cinque campionati europei in corso. .@Lor Insigne ha segnato 70 gol in Serie A con la maglia del Napoli, diventando il decimo giocatore di sempre del club per numero di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilcelebra su Twitter il traguardo di Lorenzo. Il capitano ha segnato oggi il suo 70esimo gol inA con la maglia del. Diventa così ildidelperdiin campionato. Lorenzo è a meno un gol da Higuain e Altafini. Non solo. Nessunha segnato piùdi Lorenzoda fuori area nei primi cinque campionati europei in corso. .@Lorha segnato 70 gol inA con la maglia del, diventando ildidel club perdi ...

Ultime Notizie dalla rete : Insigne decimo Insigne decimo giocatore di sempre del Napoli per numero di reti in Serie A ilnapolista Il Napoli cala il poker: 0-4 allo Scida di Crotone

Nel posticipo della decima giornata di campionato il Napoli affronta il Crotone allo stadio Ezio Scida. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano e Insigne accanto a Petagna. I calabresi rispondono con ...

Crotone-Napoli 0-4: cronaca, tabellino e pagelle

Il Napoli passa 0-4 a Crotone e torna al terzo posto insieme alla Juventus: cronaca, tabellino e pagelle dello 'Scida'.

