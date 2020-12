Il debito globale aumenta ma le borse volano C’è un’illuminante spiegazione a tutto questo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Nei primi nove mesi dell’anno il, comprensivo di quello pubblico, privato e delle imprese, èto di 50mila miliardi di dollari. Secondo le proiezioni dell’Istituto della finanza internazionale, un’associazione internazionale di istituzioni finanziarie, entro la fine dell’anno l’indebitamento mondiale toccherà quota 277mila miliardi di dollari, pari al 365 per cento del Pil mondiale – nel 2019 questa percentuale era 320 per cento. Eppure nessuna economia è crollata e gli indici di borsa continuano a salire. Le imprese americane hanno piazzato emissioni di titoli massicce, circa 1,4 miliardi di dollari, e per la prima volta nella storia la Federal Reserve le ha sottoscritte. Non solo aziende come la Apple, che hanno beneficiato ampiamente dalla pandemia, ma anche società duramente colpite dal lockdown, come la Boeing ...