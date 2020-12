Francesco Oppini rompe il silenzio sull’innamoramento di Tommaso Zorzi nei suoi confronti (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco Oppini, uscito volontariamente dalla casa del Grande Fratello Vip lo scorso venerdì, è tornato in possesso dei suoi profili social ed è venuto a conoscenza della clamorosa rivelazione che Tommaso Zorzi ha prima fatto a Cristiano Malgioglio e successivamente a Stefania Orlando: quella in cui confessa di essersi innamorato di lui. “Il problema è che è etero” ha detto Tommaso Zorzi ironizzando sul fatto che si sia sempre innamorato delle persone sbagliate, “Non a caso sono single da 7 anni“. Quando Francesco era in casa Tommaso non ha mai ammesso apertamente della sua infatuazione, anche se Stefania (e gran parte di noi telespettatori) lo aveva capito. “Si intuiva, ma io non ho mai voluto commentare. Tu non gliel’hai mai detto a ... Leggi su biccy (Di domenica 6 dicembre 2020), uscito volontariamente dalla casa del Grande Fratello Vip lo scorso venerdì, è tornato in possesso deiprofili social ed è venuto a conoscenza della clamorosa rivelazione cheha prima fatto a Cristiano Malgioglio e successivamente a Stefania Orlando: quella in cui confessa di essersi innamorato di lui. “Il problema è che è etero” ha dettoironizzando sul fatto che si sia sempre innamorato delle persone sbagliate, “Non a caso sono single da 7 anni“. Quandoera in casanon ha mai ammesso apertamente della sua infatuazione, anche se Stefania (e gran parte di noi telespettatori) lo aveva capito. “Si intuiva, ma io non ho mai voluto commentare. Tu non gliel’hai mai detto a ...

