Fortitudo Bologna | esonerato il tecnico Meo Sacchetti

Leggi su sportface

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ildella, Meo, è statodal club felsineo in seguito agli ultimi scarsi risultati. Il coach degli emiliani continuerà dunque a svolgere il suo ruolo di commissariodella Nazionale italiana. Come si legge nel comunicato ufficiale, “E’ stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra dellaLavoropiù. A coachvanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, sin dal primo giorno, con impegno, serietà e correttezza professionale, oltre ad un sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”. Squadra affidata a Stefano Comuzzo. SportFace.