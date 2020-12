Foggia-Palermo, Boscaglia punta sull’esperienza: allo ‘Zaccheria’ rosa più maturi e coperti (Di domenica 6 dicembre 2020) "Palermo a Foggia più «coperto»; Boscaglia punta sull’esperienza".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Foggia-Palermo, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La compagine rosanero vuole riprendersi i tre punti dopo lo stop casalingo contro la Viterbese tra le mura amiche del "Renzo Barbera". L'ultimo pareggio per 3-3 non ha di certo fatto sorridere mister Roberto Boscaglia, che adesso dovrà guidare i suoi in vista di uno dei crocevia più importanti di questa stagione."Prudenza ed esperienza su un campo che scotta. A prima vista il Palermo che oggi giocherà a Foggia sarà una squadra più «matura» e ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) "più «coperto»;".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', chei riflettori su, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La compaginenero vuole riprendersi i tre punti dopo lo stop casalingo contro la Viterbese tra le mura amiche del "Renzo Barbera". L'ultimo pareggio per 3-3 non ha di certo fatto sorridere mister Roberto, che adesso dovrà guidare i suoi in vista di uno dei crocevia più importanti di questa stagione."Prudenza ed esperienza su un campo che scotta. A prima vista ilche oggi giocherà asarà una squadra più «matura» e ...

GDS_it : Palermo in trasferta a Foggia, Boscaglia punta sull'esperienza: le probabili formazioni - WiAnselmo : Foggia-#Palermo, Boscaglia punta sull’esperienza: allo 'Zaccheria' rosa più maturi e coperti - Mediagol : Foggia-#Palermo, Boscaglia punta sull’esperienza: allo 'Zaccheria' rosa più maturi e coperti - tifosipalermoit : Delicata trasferta (ore 14) in casa dei rossoneri pugliesi. Due mesi ai box per il laterale destro, sarà Accardi a… - WiAnselmo : ##Sondaggio: il tuo pronostico di Foggia-#Palermo. Come finirà? (1-X-2) -